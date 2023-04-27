ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تموين بورسعيد": تذليل كافة العقبات أمام موردي القمح للصوامع والشون

مدير تموين بورسعيد
مدير تموين بورسعيد خلال جولته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إنه يجرى تذليل كافة العقبات أمام موردي القمح للصوامع والشون والعمل على حلها أول بأول.

وأشار "عوض"، خلال تفقده مطحن بورسعيد الحديث، إلى أنه شدد على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مؤكدًا على توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وأكد  أنه يجرى التسليم في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى آخر سيارة توريد بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

بورسعيد تموين القمح الشون الصوامع