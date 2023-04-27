"تموين بورسعيد": تذليل كافة العقبات أمام موردي القمح للصوامع والشون

قال محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إنه يجرى تذليل كافة العقبات أمام موردي القمح للصوامع والشون والعمل على حلها أول بأول.

وأشار "عوض"، خلال تفقده مطحن بورسعيد الحديث، إلى أنه شدد على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مؤكدًا على توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وأكد أنه يجرى التسليم في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى آخر سيارة توريد بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.