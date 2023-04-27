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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو القيام بحركات استعراضية بسيارته في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الأربعاء، من ضبط مرتكب واقعة القيام بحركات استعراضية بالسيارة قيادته بالقاهرة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر.
بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وبمواحهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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