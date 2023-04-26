إنتر ميلان يبلغ نهائي كأس إيطاليا بتخطي يوفنتوس.. فيديو

تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا، مساء اليوم الأربعاء، بعدما تخطى نظيره يوفنتوس، بالفوز عليه بهدف للا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جوزيبي مياتزا في إياب نصف نهائي البطولة.

ونجح الإنتر في بلوغ المباراة النهائية من كأس إيطاليا، بعد فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي بنتيجة 2-1، حيث انتهت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب أليانز استاديوم.

وسجل فيديريكو ديماركو، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15، ليقود النيراتزوي إلى نهائي كأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه.

وينتظر إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا، الفائز من مواجهة فيورنتينا وكريمونيسي في نصف النهائي الآخر.