النيابة تطلب التحريات حول إصابة 3 أفراد في حادث بالجيزة

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أفراد ، بعد إصابتهم في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته، والتحفظ على السيارتين وفحصهم.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى، يؤكد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أفراد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.