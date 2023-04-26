ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول إصابة 3 أفراد في حادث بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أفراد ، بعد إصابتهم في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته، والتحفظ على السيارتين وفحصهم.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى، يؤكد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3  أفراد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

إسكندرية الصحراوى الاستعلام عن الحالة الصحية النيابة العامة بأكتوبر