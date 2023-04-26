زيلينسكي يشكر رئيسة وزراء إيطاليا على دعمها لبلاده

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء على دعم إيطاليا لبلاده.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن الرئيس الأوكراني قوله -في كلمة ألقاها عبر الفيديو في المؤتمر الثنائي الإيطالي- الأوكراني حول إعادة إعمار أوكرانيا المنعقد في روما- "أشكركم جميعا.

وأضاف الرئيس الأوكراني "نحن معا في رغبتنا في الحرية والأمن والرفاهية لآبائنا وأطفالنا ومدننا. عزيزتي إيطاليا، أشكركم على تنظيم هذا المؤتمر لدعم وإعادة إعمار أوكرانيا".

وتابع أن "أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها للعدو. حتى لو احترقت المئات من قرانا بفعل الهجمات الصاروخية، فنحن مستعدون لإعادتها الى الحياة".

وقال "نريد إعادة البناء بالمعايير الحديثة حتى يمكن لشعبنا أن يعيش مثل ملايين الآخرين، في أمان، بحيث يمكن لكل أب وكل أم التأكد من عدم تمكن أي منظمة إرهابية من ضرب أطفالهم.

وندعو شركاتكم لبناء هذا المستقبل للجميع".