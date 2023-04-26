الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد يصدقان على ميزانية الحزب

عرض الدكتور ياسر حسان أمين الصندوق بحزب الوفد، خلال الاجتماع المشترك للهيئة العليا والمكتب التنفيذي، ميزانية الحزب والأوضاع المالية العامة.

وقال حسان: "نحن اليوم نضع عُرفًا بأن تشارك الهيئة العليا في مناقشة كل الأمور المالية، وأن تكون تلك المناقشات في صالح تحسين الوضع المالي، والميزانية هي صورة للوضع المالي للحزب خلال فترةمحددة".

وتابع: "الميزانية المعروضة عبارة عن 3 شهور من فترة رئاسة المستشار بهاء أبوشقة، و9 أشهر من فترةالدكتور عبد السند يمامة، وشهر ونصف من فترة الهيئة العليا الجديدة، وما بعد شهر يناير الماضي سوف يظهر في الميزانية القادمة".

وبعد مناقشات موسعة تم التصديق على الميزانية من جانب الهيئة العليا والمكتب التنفيذي.