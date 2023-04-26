السيطرة على حريق في زراعات بئر 4 بقرية "جناح" في واحة الخارجة بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على حريق في منطقة زراعية بإحدى قرى مركز الخارجة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزرعة بقرية جناح بمركز الخارجة .

تبين نشوب حريق بمزرعة بزمام زراعات بئر 4 بقرية " جناح" بمركز الخارجة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق وجرت السيطرة عليه وإخماد ألسنة النيران دون خسائر بشرية فيما تسبب الحريق في تفحم 4 نخلات تمر صعيدي.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة سيارات فنطاس مياه لموقع الحريق للمساهمة في إخماد النيران وجاري حاليًا أعمال التبريد للحريق، فيما تحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.