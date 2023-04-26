نصف نهائي كأس إيطاليا.. تشكيل إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ويستضيف إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، يوفنتوس على ملعب جوزيبي مياتزا، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود إيدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز، هجوم الإنتر أمام اليوفي، رغم رفع الإيقاف عن البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يجلس على مقاعد البدلاء، بعد طرده في مباراة الذهاب.

وكانت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب أليانز استاديوم، ويحتاج إنتر للتعادل السلبي فقط للتأهل إلى النهائي.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس

وجاء تشكيل إنتر ميلان، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ماتيو دارميان – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزيل دومفريس - نيكولا باريلا – مخيتريان – هاكان تشالهان أوجلو - فيديريكو دي ماركو

وفي الهجوم: إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.