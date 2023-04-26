قمة البريميرليج.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يواجه به نظيره أرسنال، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، أرسنال بملعب الاتحاد، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام الجانرز، بمعاونة برناردو سيلفا وجاك جريليش.

ويتواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء السماوي في لقاء الليلة، بجانب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال

وجاء تشكيل مانشستر سيتي، كالتالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - أكانجي

خط الوسط الدفاعي: جون ستونز - رودري

خط الوسط الهجومي: دي بروين - جوندوجان

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - هالاند - جريليش.

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بـ75 نقطة، ولكن للأول مباراتين مؤجلتين.