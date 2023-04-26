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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خطة النواب : الموازنة الجديدة تستهدف رفع عبء الغلاء عن كاهل المواطن

فخري الفقي
فخري الفقي
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كشف فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاهتمام الرئاسي بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة.

وقال الفقي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 3 تريليونات جنيه ".

وتابع :" الموازنة الجديدة تستهدف تحديث معدلات النمو، وتركز الدولة على البعد الاجتماعي في الموازنة الجديدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ".

وأكمل الفقي:" الموازنة قامت بزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية لحوالي 530 مليار جنيه بزيادة عن العام الحالي بـ 49 %".

ولفت الى أن " مخصصات رغيف الخبز والبطاقة التموينية مرصود لها 128 مليار جنيه ، والهدف من زيادة مخصصات  الدعم في الموازنة التخفيف عن كاهل المواطن عبء الغلاء".

الأزمة الاقتصادية العالمية البطاقة التموينية الحماية الاجتماعية الخطة والموازنة