خطة النواب : الموازنة الجديدة تستهدف رفع عبء الغلاء عن كاهل المواطن

كشف فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاهتمام الرئاسي بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة.

وقال الفقي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 3 تريليونات جنيه ".

وتابع :" الموازنة الجديدة تستهدف تحديث معدلات النمو، وتركز الدولة على البعد الاجتماعي في الموازنة الجديدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ".

وأكمل الفقي:" الموازنة قامت بزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية لحوالي 530 مليار جنيه بزيادة عن العام الحالي بـ 49 %".

ولفت الى أن " مخصصات رغيف الخبز والبطاقة التموينية مرصود لها 128 مليار جنيه ، والهدف من زيادة مخصصات الدعم في الموازنة التخفيف عن كاهل المواطن عبء الغلاء".