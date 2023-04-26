تقدم الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" بخالص العزاء إلى الشاعرة والكاتبة أمل جمال لرحيل والدتها بعد معاناة مع المرض .
ودعا "علي" المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.
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الدكتور عبد الرحيم علي ينعى والدة الشاعرة أمل جمال
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تقدم الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" بخالص العزاء إلى الشاعرة والكاتبة أمل جمال لرحيل والدتها بعد معاناة مع المرض .
تقدم الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" بخالص العزاء إلى الشاعرة والكاتبة أمل جمال لرحيل والدتها بعد معاناة مع المرض .