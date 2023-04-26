الدكتور عبد الرحيم علي ينعى والدة الشاعرة أمل جمال

الأربعاء 26/أبريل/2023 - 06:14 م

تقدم الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" بخالص العزاء إلى الشاعرة والكاتبة أمل جمال لرحيل والدتها بعد معاناة مع المرض .

ودعا "علي" المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.