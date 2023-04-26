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الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الدكتور عبد الرحيم علي ينعى والدة الشاعرة أمل جمال

عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي
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تقدم الكاتب الصحفي الدكتور  عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" بخالص العزاء إلى الشاعرة والكاتبة أمل جمال لرحيل والدتها بعد معاناة مع المرض . 
ودعا "علي"  المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها  الصبر والسلوان.

عبدالرحيم علي البوابة نيوز