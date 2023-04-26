طلائع الجيش يتقدم بهدف على المحلة في الشوط الأول

تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره غزل المحلة بهدف في الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الدوري الممتاز.

أحرز هدف التقدم لغزل المحلة محمود الخواجة في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وأعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة، التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء اليوم أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر انطلاقها بعد قليل على ستاد جهاز الرياضة.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: طارق سامى، مصطفى العش، معاذ الحناوى، إيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد النادرى، محمد بازوكا، محمد جابر، ابراهيما كونيه.

الهجوم: جبريل اورك، عبد الرحمن عاطف " اجويرو ".

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد رضا، السيد الشبراوى، أحمد الشيخ، محمود الحضرى، كريم مصطفى، حازم مرسى، حميد ماو، هانى عادل، تشارلز باسى.