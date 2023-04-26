توريد 41925 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأربعاء، وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بمتابعة سير عملية حصاد و توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة ، لافتاً إلي أهمية التأكد من كافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٥٢٢٧طن و ٩٣٤ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤١٩٢٥طن و ٢٨٤كيلو قمح . مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ صومعة وهنجر وشونة لحين إستيفاء شونة ( الزنكلون ) أوراقها كموقع تخزيني.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٩٣٩٧٠ فدان حتي اليوم علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان منها حوالي ٣٧٧١١ فدان منزرعة علي مصاطب. و ٥٧٦٤٩ فدان منزرعة بالتسطير.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة إلي أن المساحات المنزرعة بالأقماح بمراكز ومدن المحافظة جاءت على النحو التالي:

مركز فاقوس بمساحة منزرعة بلغت ٣٨٧٤٥ فدان

ومركز الحسينية بمساحة منزرعة بلغت ٣٠٥٦٢ فدان

ومركز بلبيس بمساحة منزرعة بلغت ٢٥٨٨٥ فدان

ومركز منيا القمح بمساحة منزرعة ٢٥٣٦٠ فدان

وفي مركز الصالحية بلغت المساحة المنزرعة ٢٥٠٨٠ فدان

وفي مركز الزقازيق بلغت ٢٣٤٣١ فدان

أما في مركز أبو كبير فبلغت المساحة ٢١٥٦٦ فدان