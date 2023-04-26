تعرف على قرارات النيابة بشأن العثور على جثتي شاب ووالده غارقين بأطفيح

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور علي جثتي شاب ووالده وغارقين بمياه النيل بمنطقة أطفيح عقب تغيبهم، وأمرت النيابة بتشريح الجثامين وإعداد تقرير بذلك، كما صرحت بدفنهم عقب الانتهاء.

كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك فحص علاقات الشاب ووالده بمن حولهم لتحديد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغا بتاريخ 6 أبريل الجاري يفيد تغيب عبدالحميد محمدين سيد مصطفى" 19 سنة، ووالده 46 سنة، مقيمين بقرية صول بدائرة المركز في ظروف غامضة، وورود إشارة يوم 20 من ذات الشهر تفيد بالعثور علي جثة المتغيب الأول غريقا في مياه النيل، وباستمرار عمليات البحث تم استخراج جثة والمتغيب الثاني صباح اليوم الثلاثاء بعد ما يقارب 19 يوما تحت الماء، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبه جنائية من عدمه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.