نقابة الموسيقيين تعلن انتهاء أزمة النصب على هاني شاكر

أعلنت نقابة الموسيقيين، اليوم الأربعاء، انتهاء أزمة النصب على الفنان هاني شاكر في البحرين.

وأكد الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في بيان، أن هاني شاكر حصل على مستحقاته.

وأوضح المتحدث باسم نقابة الموسيقيين حقيقة ما حدث قائلا: "قام المتعهد بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ المتبقي ويستحق الدفع يوم ١٥ مايو وتعهد بسداد كافة المستحقات المالية الواجب سدادها فور وصوله إلى القاهرة، وبذلك يتم إسدال الستار على هذه الأزمة".

وأكمل البيان: “تم التحقيق مع المتعهد من خلال وزارة السياحة البحرينية ورفض الفنان هاني شاكر احتجاز المتعهد واكتفى بتحرير إيصال بالمبلغ المتبقي”.

من ناحيته، تقدم الفنان هاني شاكر بالشكر لوزارة السياحة البحرينية لسرعة تحركها العاجل، ومن المقرر أن يعود هاني شاكر إلى أرض الوطن غدا الخميس.