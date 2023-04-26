الإعدام لمتهم والسجن لـ3 آخرين في مقتل الطفلة جنى ببولاق

الأربعاء 26/أبريل/2023 - 03:32 م

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، المتهم "مصطفى. ف"، بالإعدام شنقا؛ لادانته في قضية خطف الطفلة "جنى" وقتلها بعد طلب فدية من أهلها بمنطقة بولاق الدكرور.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم الثاني "محمد. ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الثالث "محمود. ع"، والمتهم الرابع "عبدالعزيز. ف"، بالسجن سنة واحدة مع الشغل.

وبحسب ما جاء في أوراق القضية وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين «مصطفى.ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«محمد.ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل، وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للطفلة المجني عليها «جنى. ع»، بعد أن بيت المتهم الأول النية وعقد العزم على استدراجها من أمام منزلها الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاشتراك مع باقي الجناة.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين الأول والثاني اختارا المسكن الذي يقطن فيه أحدهما «الأول» بعد أن أعدا عدتهما لارتكاب جريمتهما، وانتظروا عودة المجني عليها «جنى»، إلى منزلها واستدرجوها إلى منزل المتهم الأول، وساعدهما المتهمان الثالث والرابع للتخلص من الجثة لإخفاء معالم جريمتهم بإلقائها داخل غرفة بالصرف الصحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغا عن الجريمة التي اقترفها في حق الضحية.