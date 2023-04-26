الأرصاد تحذر من طقس يومي الجمعة والسبت

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث تتغير الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد لتصبح كتلا شمالية منخفضة في درجات حرارتها.

وقالت “غانم”، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات ولكنها ستنخفض كثيرا في الليل، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى مساء يومي السبت والأحد 15 درجة مئوية، مع وجود نشاط في حركة الرياح، مما يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عودة في فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية بدءًا من مساء الخميس وستظل مستمرة يومي الجمعة والسبت، مؤكدة أن فرص الأمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لا يجب ارتداء ملابس خفيفة مساءً أو في الصباح الباكر، نظرا لانخفاض الحرارة في هذه الأوقات، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.