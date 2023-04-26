تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأوكراني ونظيره الصيني

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وقال في تغريدة على تويتر: "تلقيت مكالمة هاتفية طويلة وذات مغزى مع الرئيس شي جين بينغ".

وأضاف: "أعتقد أن هذه الدعوة، وكذلك تعيين سفير أوكرانيا في الصين، ستعطي قوة قوية لتطوير علاقاتنا الثنائية".

ومن ناحية أخرى، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم الروسي، الذي استهدف متحفا في مدينة "كوبيانسك" بشمال شرق أوكرانيا، ووصفه بـ"الهمجي"، واعتبره "جريمة حرب" جديدة تسببت في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرة آخرين.