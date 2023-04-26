محافظ أسوان يشهد تجربة حصاد القمح ويسلم 63 عقدًا للمنتفعين بـ "وادي النقرة"

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمشروع قرى وادى النقرة، والذى يعتبر من المشروعات القومية لأراضى شباب الخريجين حيث يضم 2813 أسرة منتفعة يقومون بزراعة حوالى 15 ألف فدان، وذلك تدشينًا لانطلاق موسم حصاد القمح لعام 2023، وتشجيعًا لصغار المزارعين وشباب الخريجين لزيادة الكميات الموردة.

كما شهد محافظ أسوان تجربة عملية لحصد وتذرية محصول القمح داخل 5 أفدنة بقرية الكرامة من خلال استخدام معدة ( الكومباين ) والتى تعتبر آله حديثة للحصد والدرس والتذرية فى نفس الوقت ، وقد رافق المحافظ فى جولته عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة النائب أيمن فؤاد ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، بجانب المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمشروعات وادى النقرة والصعايدة ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية.

وعقب قيامه بتفقد زراعات القمح قام محافظ أسوان بتسليم 63 عقد إبتدائى للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتى تضم فئات ( الخريج – المنتفع – صغار المزارعين ) ، وخاصة أن العقد مبرم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

واستمع اللواء أشرف عطية من ممثلي قرى وادى النقرة لمطالبهم، خلال لقائه بالمزارعين وشباب الخريجين، حيث أعرب لهم المحافظ عن سعادته بمشاركة صغار المزراعيين فرحة تسليم العقود الإبتدائية للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتي تعتبر أول سند لملكية الأرض الزراعية الخاصة بكم، في إطار حرص الدولة والحكومة على تحقيق الاستقرار المعيشي والإقتصادي لصغار المزارعين، حيث ضمت قائمة المنتفعين الذين تم تسليم العقود الإبتدائية لهم 14 عقد لمنتفعى قرية الأمال ، و 40 عقدا لمنتفعى قرية الكرامة ، بجانب 9 عقود لمنتفعى قرية الحكمة، مؤكداً بأننا سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كافة التسهيلات، وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر، وهو الذى يتطلب تكثيف حملات التوعية للمزارعيين، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

وأشار محافظ أسوان بأن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات غير مسبوقة لمبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، والتى إنطلقت من هنا بقرى وادي النقرة بإجمالى 17 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة والبنية التحتية موزعة في 5 قرى ، و 2 توابع لتخدم أكثر من 18 ألف نسمة ، ونحن نعمل جاهدين على إنهاء هذه المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حمدى الكاشف بأن مشروع وادي النقرة يضم 5 قرى هى الحكمة والآمال والبراعم والمنار والكرامة، وتضم أسر المنتفعين حيث تم تسليم كل منهم مسكن و 5 أفدنه منذ انطلاق المشروع في عام 2004، والمستفيدين بها من فئة شباب الخريجين وصغار الزراع والأرامل والمطلقات والفخرانية.

ولفت إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تصل إلى 12 ألف و591 فدان منهم 5781 فدان بمنطقة وادى الصعايدة، و1050 فدان بمنطقة أبو سمبل السياحى، فيما تصل مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح داخل الخمس قرى بمنطقة وادى النقرة إلى 5760 فدان منها 585 فدان بقرية الأمال، و1075 فدان بقرية الحكمة، و2100 فدان بقرية الكرامة، و630 فدان بقرية البراعم، و1370 فدان بقرية المنار.

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