ضبط 65 ألف مخالفة متنوعة بمحاور وطرق المحافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65461) مخالفة مرورية متنوعة من بينها 11585 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 215 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة، 23 مخالفة موقف عشوائى، 14 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل إدارة المرور حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.