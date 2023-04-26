ads
الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 65 ألف مخالفة متنوعة بمحاور وطرق المحافظات خلال 24 ساعة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65461) مخالفة مرورية متنوعة من بينها 11585 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 215 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة، 23 مخالفة موقف عشوائى، 14 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل إدارة المرور حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

461 مخالفة مرورية 24 ساعة الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية الانضباط المرورى الحملات المرورية السرعة المقررة السير بدون تراخيص بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة جهودها خلال 24 ساعة