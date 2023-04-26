حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للدفئ على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد فترات متقطعة.

ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء فترات متقطعة.

ومن المتوقع، أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة.