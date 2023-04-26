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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال طائرتين لنقل رعايا بلاده العالقين في السودان

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، أن السوداني، وجه اليوم، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب "الأحداث الدامية هناك".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء العراقي وجّه أيضا الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة".

رئيس الوزراء العراقي إرسال طائرتين نقل رعايا بلاده العالقين في السودان