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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان تعلن عن حالة إنذارعلى سواحلها تحسبًا لإعصار بحري قادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الباكستانية عن حالة إنذار على سواحلها البحرية، تحسبًا لتعرضها لإعصار بحري.
وأوضح "مركز تنسيق المعلومات البحرية المشتركة" الباكستاني في بيان يوم الثلاثاء، أنه تم إنذار سكان المناطق الساحلية، وخاصة صيادي الأسماك بتوخي الحيطة والحذر خلال الـ48 ساعة المقبلة تحسبًا للإعصار البحري المتوقع.
وأضاف أن سواحل إقليم بلوشستان تعد الأكثرعرضة للإعصار القادم من بحر العرب، والذي من المتوقع أن يكون مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة.
من جانبها أوعزت إدارة صيادي الأسماك في بلوشستان الصيادين إلى توخي الحذر من خطر الإعصار، وحثتهم على تجنب التوسع في عرض البحر في الفترة من 25 إلى 26 أبريل الجاري، وتأمين قواربهم بالمستلزمات الضرورية.

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