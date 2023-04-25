"وكيل صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى حميات المنصورة.. صور

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى حميات المنصورة للاطمئنان على حسن سير العمل و أحوال المرضى وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية.
وتفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والصيدلة وغرفة الاشعة ومعمل التحاليل يرافقه الدكتور محمد رفاعي مدير المستشفى واطمأن بنفسه على توافر جميع الادوية والمستلزمات وحسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية.
كما استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها وثمن فى نهاية الجولة جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.