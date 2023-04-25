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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير السودان في واشنطن: وقف إطلاق النار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

السفير السوداني محمد
السفير السوداني محمد عبدالله إدريس
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أكد السفير السوداني لدى الولايات المتحدة محمد عبدالله إدريس أن وقف إطلاق النار والهدنة التي تم التوصل إليها في السودان بواسطة أمريكية - سعودية تعد "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وقال إدريس - في مقابلة حصرية مع قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - "إن وزارة الشؤون الخارجية السودانية والمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أصدرا بيانا لتأكيد التزامهما بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة".

وأضاف أن الحكومة السودانية ملتزمة باحترام تعهدها والهدنة، وملتزمة بفعل كل ما في وسعها للتأكد من نجاحها نظرا لأهميتها في حماية المدنيين، معربا عن أمله في أن يحترمها الطرف الآخر.

وشدد سفير السودان لدى الولايات المتحدة على ضرورة وقف هذا الصراع وحماية المدنيين، كما أعرب عن أمله في إمكانية تمديد وقف إطلاق النار.

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