الخارجية الصينية: بكين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

أكدت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، التزام الصين بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ورفض أية أقوال أو أفعال تفاقم التوترات في شبه الجزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ماو أدلت بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي عقب قرار كوريا الجنوبية تعليق اتفاق 19 سبتمبر العسكري مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بشكل كامل، "حتى استعادة الثقة المتبادلة بين الجانبين".

وقال جيش كوريا الجنوبية في وقت لاحق إنه وضع خطة لاستئناف المناورات والتدريب في المناطق العازلة البرية والبحرية والجوية بين كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية.

وقالت ماو إن "الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف المعنية"، مشيرة إلى أن الوضع في شبه الجزيرة كان متوترا في الآونة الأخيرة، واشتدت المواجهة بين الأطراف المعنية. وأوضحت أن الصين تشعر بالقلق إزاء التطورات الراهنة.

وأضافت أن الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وتدعم الأطراف المعنية في تحسين العلاقات من خلال الحوار، وتعارض أي أقوال أو أفعال تؤدي إلى تفاقم التوترات.

وتابعت قائلة "إننا نأمل أن تظل الأطراف المعنية هادئة، وأن تمارس ضبط النفس، وتتحدث وتتصرف بحرص، وتلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة".