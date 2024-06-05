وفقًا للقانون.. تعرف على شروط إنشاء الجمعيات الخيرية

تقدم الجمعيات الأهلية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمهام التي تسعى لانجازها، بالإضافة إلى تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لذا يسعى الكثير لإنشاء جمعيات خيرية..

وتستعرض “البوابة نيوز” شروط إنشاء جمعية خيرية وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يلي:

تناول الباب الثالث من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، ضوابط وشروط تأسيس الجمعيات الخيرية.

نصت المادة 14 على:



يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثـل جمـاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ، ما لم يستوف جميع البيانات والمستنـدات الآتيـة :



- المستندات المحددة في المـادة 8 من القانون .

- ما يفيد سداد رسم مقداره ألفا جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بذلك تؤول حصيلته إلي الصندوق .

- ما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين .

- مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية .



المادة 15



يشترط لتأسيس الجمعيــة أن تتخد مقــرًا ملائمًا لإدارة نشــاطها في مصــر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي :

- أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق .

- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .

- أن يتم تخصيص غرفة علي الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية .



