في مؤتمر جنيف.. وزير العمل يلتقى نظيره السوري للتباحث حول الملفات المشتركة

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري لؤي المنجد، وذلك على هامش مشاركتهما فعاليات مؤتمر العمل الدولي- المنعقد خلال هذه الأيام في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال.

بحث الجانبان تفعيل التنسيق والتعاون بين "الوزارتين"،في مجال العمل.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات،وأهمية تكثيف الجهود في التعاون في قضايا العمل المشترك.

ويناقش المؤتمر الدولي، في دورته رقم 112،داخل جلساته ، واجتماعات لجانه الفنية ، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت جيلبرت هونجبو ، والذي يأتي بعنوان : " عقد اجتماعي متجدد " ، وكذلك تقرير " العمال في الأراضي العربية المحتلة " ، ومناقشة موضوعات متخصصة ، مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر ، ومنها لجان : " اعتماد العضوية " ، و " تطبيق المعايير " ، و " المالية " ، و " إصدار معيار جديد " ، و " الشؤون العامة " ، و " العمل اللائق " ، و " اقتصاد الرعاية " وغيرها .

يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي ، تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيو من كل عام ، بحضور رؤساء دول وحكومات ، ووزراء معنيين ، وممثلي أصحاب العمل والعمال ، ومنظمات دولية ، وحكومية ، وعمالية ، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم .

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