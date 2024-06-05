طالبة تنهي حياتها قفزا من الطابق الخامس بسبب انفصال والديها ببولاق الدكرور

دائمآ ما يدفع الأبناء ضريبة انفصال والديهما، وفي هذه المرة رفضت طالبة في عقدها الثاني الدخول في دوامات زوجة الأب وزوج الأم بل أقدمت على إنهاء حياتها قفزا من الطابق الخامس بسبب مرورها حالة نفسية سيئة عقب انفصال والديها بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

طالبة تنهي حياتها قفزا من الخامس في بولاق

البداية كانت بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة في عقدها الثاني وسط بركة من الدماء إثر سقوطه من الطابق الخامس بالشقة محل سكنها.

وبإجراء التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا ياقدامها على إنهاء حياتها قفزا من الطابق الخامس بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصال والديها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.