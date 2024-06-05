توجيهات مهمة من وزير التموين بشأن خطة عمل عيد الأضحى

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كتابا دوريا لتنظيم عمل الإدارات والمديريات وكذلك الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونص الكتاب الدورى الصادر بالتوجيه على العمل بالتناوب خلال فترة عيد الأضحى المبارك للرقابة والمرور على كافة الأنشطة من المخابز البلدية والأنشطة التموينية الأخرى والأسواق ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية من توافر اللحوم الحية والمذبوحة واسعارها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والاسواق ولتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن والتابعة لوزارة الزراعة والوحدات المحلية بالمحافظة .

وشمل الكتاب الدورى التوجيه بعمل المخابز البلدية بكل ادارة تموينية والسماح بمنح اجازات لبعض المخابز البلدية حال طلبها لذلك بكل منطقة وبما لا يتجاوز 20% من أعداد المخابز البلدية العاملة بكل ادارة تموينية مع مراعاة عدم تأثر المنطقة وتوافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين ومتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز وذلك تيسيرا على المواطنين للحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والاعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المواطنين والمستهلكين.



ومن جانبه صرح المتحدث الرسمي ومعاون الوزير للمشروعات والاعلام احمد كمال بأن الكتاب الدورى الصادر شدد على المتابعة والرقابة على الاسواق والاسعار وكذلك متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتى الجملة والبدالين التموينيين والتى يتم صرفها شهريا على البطاقات التموينية والمتابعة والاشراف والرقابة على توافر كلا من اسطوانات البوتجاز بالمستودعات بالكميات والاوزان والاسعار الرسمية المقررة و تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية واخرى فرعية بالادارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على ازالة اسبابها بالاضافة الى إخطار الادارة المركزية لشئون الرقابة بتقرير يومى عن الحالة التموينية خلال ايام عيد الاضحى المبارك يوميا.