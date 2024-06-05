ads
الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل وزير الأديان الصيني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، وزير الأديان الصيني شين رويفينج  والوفد المرافق له وممثلي دار الكتاب المقدس في مصر.

تحدث قداسة البابا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وملخص لتاريخها وعلاقاتها وانتشارها الواسع في دول العالم، من بينها الفلبين وإندونيسيا، مشيرًا إلى وجود عدد من الأسر القبطية في الصين.

وقال قداسة البابا: المصريين، يعيشون معًا في تآخي حول نهر النيل منذ قديم الزمن،  وعلاقتنا طيبة مع الرئيس السيسي والحكومة المصريه والبرلمان ومؤسسة الأزهر الشريف إلى جانب قيادات الطوائف المسيحية الموجودة في مصر".

ومن جهته أشار الوزير الصيني إلى أن الحكومة الصينية تدعم حرية الأديان، وممارسة كل دين لشعائرهم، لافتًا إلى أنه توجد أديان مختلفة في الصين.
وأعرب شين رويفينج عن أمله في تقوية الروابط بين دولته والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما تضمن اللقاء الإشارة إلى أهمية الترويج للسياحة الدينية للصينين إلى مصر، ولا سيما زيارة مسار العائلة المقدسة.

وأثنى قداسة البابا على إقدام الصين على السماح بطباعة الكتاب المقدس باللغة العربية في الصين، لخدمة المسيحيين الناطقين بالعربية هناك.

d3181813-574b-4f20-a9c9-e8ea69c2d257
d3181813-574b-4f20-a9c9-e8ea69c2d257
03b551e1-1c74-4a1d-9534-b3e0358b4903
03b551e1-1c74-4a1d-9534-b3e0358b4903
e4a5b2ec-6344-4709-80f2-e8b9c6712272
e4a5b2ec-6344-4709-80f2-e8b9c6712272
efe93c00-cb63-4248-b79a-ae873b087c5a
efe93c00-cb63-4248-b79a-ae873b087c5a
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي وزير الأديان الصيني شين رويفينج دار الكتاب المقدس نهر النيل الرئيس السيسي