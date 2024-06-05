البابا تواضروس يستقبل وزير الأديان الصيني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، وزير الأديان الصيني شين رويفينج والوفد المرافق له وممثلي دار الكتاب المقدس في مصر.

تحدث قداسة البابا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وملخص لتاريخها وعلاقاتها وانتشارها الواسع في دول العالم، من بينها الفلبين وإندونيسيا، مشيرًا إلى وجود عدد من الأسر القبطية في الصين.

وقال قداسة البابا: المصريين، يعيشون معًا في تآخي حول نهر النيل منذ قديم الزمن، وعلاقتنا طيبة مع الرئيس السيسي والحكومة المصريه والبرلمان ومؤسسة الأزهر الشريف إلى جانب قيادات الطوائف المسيحية الموجودة في مصر".

ومن جهته أشار الوزير الصيني إلى أن الحكومة الصينية تدعم حرية الأديان، وممارسة كل دين لشعائرهم، لافتًا إلى أنه توجد أديان مختلفة في الصين.

وأعرب شين رويفينج عن أمله في تقوية الروابط بين دولته والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما تضمن اللقاء الإشارة إلى أهمية الترويج للسياحة الدينية للصينين إلى مصر، ولا سيما زيارة مسار العائلة المقدسة.

وأثنى قداسة البابا على إقدام الصين على السماح بطباعة الكتاب المقدس باللغة العربية في الصين، لخدمة المسيحيين الناطقين بالعربية هناك.

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