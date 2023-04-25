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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فريق بحث لحل لغز العثور على جثتي شاب ووالده غرقًا بمياه النيل بأطفيح

أحد الضحايا
أحد الضحايا
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة انتشال جثتي شاب ووالده عقب تغيبهم بقرية صول بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة؛ من خلال تشكيل فريق بحث مكبر لفحص علاقات الشاب ووالده وبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بتاريخ 6 أبريل الجاري يفيد تغيب عبدالحميد محمدين سيد مصطفى" 19 سنة، ووالده 46 سنة، مقيمين بقرية صول بدائرة المركز في ظروف غامضة، وورود إشارة يوم 20 من ذات الشهر تفيد بالعثور علي جثة المتغيب الأول غريقا في مياه النيل، وباستمرار عمليات البحث تم استخراج جثة والمتغيب الثاني صباح اليوم الثلاثاء بعد مايقارب 19 يوما تحت الماء، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبه جنائية من عدمه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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