انطلاق موسم حصاد محصول القمح وتوريده لصوامع بورسعيد.. صور

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بدء موسم حصاد وتوريد القمح إلى الشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

وشدد المحافظ، خلال متابعته موسم حصاد القمح، على أن يجؤى تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مع انعقاد لجنة يومية للفرز والتصفية والاستلام بتنسيق مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية (ميزان معتمد)، وذلك بالأسعار المحددة من وزارة التموين طبقاً لدرجات الجودة للأقماح الموردة.

وأكد، توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، محذرا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

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