تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 232 شاحنة و12 سيارة حيث شملت حركة الواردات 100 طن بضائع ، 129 شاحنة و9 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2900 طن بضائع ، 103 شاحنة و3 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتينHandy stranger وعمان بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Achille و Windsor Adventure، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 316 راكب بموانيها .

