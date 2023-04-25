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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إرسال مخدرات ضبطت بحوزة عاطلين في التبين إلى المعمل الكيميائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت جهات التحقيق، إرسال كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطلين بمنطقة التبين إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن البداية كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما".. وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام- هاتفى محمول).


بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

منطقة التبين مديرية أمن القاهرة مخدر الحشيش مباحث قسم شرطة التبين قسم شرطة حلوان دراجة نارية