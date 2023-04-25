التموين: ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 70 ألف طن منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 الي 70 ألف طن، منذ بدء الموسم منتصف أبريل الجاري وحتى الآن وستشهد الأيام القادمة زيادة في عمليات توريد المحصول بعد انتهاء موسم الإجازات و خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلي 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجه نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 جنيها للأردب الواحد.

جدير بالذكر أن الحكومة حددت سعر ضمان توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة ألف جنيهًا بجانب 250 جنيهًا حافز إضافي ليصبح سعر اردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا في الموسم الماضي، كما قامت الحكومة بإضافة 250 جنيهًا أخرى على سعر توريد الاردب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمواجهة التضخم العالمي ودعمًا للمزارعين.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوي الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلي أن الوزارة قامت بتوفير كافة الاجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

وشدد المصيلحي على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلي أنه تم تدبير إحتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر إستخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلي صوامع القطاع الخاص و الهناجر والبناكر.

وأضاف باسيلي أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلي 60 مليون جنيه.

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا خلال جولة تفقدية لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين بالمحافظة أنه تم توريد نحو 10 آلاف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف ابريل الجاري وحتي امس الثلاثاء.

وأضاف يوسف أن اجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي، موضحَا أن العام الماضي تم توريد كميات أعلي من المستهدف بمعدل 105 ألف طن قمح وذلك بفضل المساحات التي تم زراعتها في غرب المنيا، مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في معدلات التوريد اليومي لتتراوح من 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.

وأكد يوسف ان موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلي 7 صوامع أخري منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن، بالاضافة إلي صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.

وأوضح يوسف أن محافظة المنيا لديها 25 موقع استلام قمح محلي "شون" منها 3 أسمنية والباقي نقاط تجميع، كما يتم استلام القمح في 5 هناجر سعة الهنجر الواحد 1920 طن موزعة كالتالي هنجر في كل من نيازي، وسمالوط، وملوي 1 وملوي 2، إضافة إلي هنجرين في مغاغة.

وحول قرار رفع سعر توريد القمح المحلي إلي 1500 جنيهًا للأردب الواحد اكد " يوسف" أنه قرار حكيم خاصة إرتفاعة للضعف عن العام الماضي، والذي كان يتراوح من 810 و820 جنيه للأردب الواحد.

ولفت يوسف الي أن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير القمح المستورد لمطاحن القطاع الخاص عبر البورصة المصرية للسلع بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد يساهم الحد من المضربات التي يستغلها البعض في اسعار القمح ويمنح فرصة اكبر لتوريد المحصول المحلي لصالح منظومة الخبز المدعم، كما ان طرح القمح المستورد في البورصة السلعية ساهم في تلبية طلبات مطاحن القطاع الخاص وعدم لجؤهم للمزارعين والحصول على جزء من حصة الدولة من القمح المحلي.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا ان قرار الوزارة منح المزراعين حرية توريد المحصول المحلي اختيارياً لصالح الحكومة إختياريًا طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 و 68 لسنة 2023 في هذا الشأن سيعمل على زيادة الكميات الموردة لوزارة التموين.

وأكد يوسف انه يتم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين على مطاحن القطاع الخاص ومصانع الاعلاف، حيث تم حصر تلك الاماكن والتي بلغت 11 مصنعًا، لمنع استخدام محصول القمح المحلي وتصنيعه كعلف حيواني، مشيرًا إلي أن جميع الجهات الرقابية تراقب تلك المصانع بشكل يومي لمنع حصولها على القمح المحلي.

من جهته قال حسام عبدالستار رئيس قطاع الانتاج بشركة مطاحن مصر الوسطي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية, أن موسم حصاد القمح 2023 مبشر بالخير , لافتاً الي انه من المتوقع توريد كميات أكبر خلال الموسم الحالي مقارنة بما تم توريده خلال الموسم الماضي، كما أن الدولة تولي إهتماما كبيراً لإستقبال الاقماح من المزارعين، لافتًا إلي أن أسعار توريد الاقماح المحلية العام الحالي مرضية .

واكد عبدالستار ان هناك تعليمات مشددة لتذليل كافة العوائق التي تواجه المزارعين خلال توريد المحصول، موضحَا أن شركة مطاحن مصر الوسطي تغطي محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، وتعد المنيا اكبر المحافظات التي تقوم بزراعة القمح كما انها تقوم بتوفير رصيد استراتيجي للمحافظات القريبة منها.

وأكد رئيس قطاع الانتاج في شركة مطاحن مصر الوسطي تستهدف إستلام 200 ألف طن قمح محلي من مزارعي الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط، عبر 6 صوامع تابعة للشركة بسعة إجمالية 110 ألف طن، إضافة إلي دخول موقعين تسويقين جديدين وهما مركز تجميع في ببا بمحافظة بني سويف بسعة 10 آلاف طن ، والاخر شونة جرفس المطورة في محافظة الفيوم بسعة 20 ألف طن.