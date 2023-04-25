مسئول أوكراني: مقتل سيدة جراء قصف روسي في خاركيف

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 10:09 ص

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف اليوم الثلاثاء إن الجيش الروسي قصف 18 منطقة في خاركيف خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى مقتل سيدة تبلغ من العمر 60 عاما.

قال سينيهوبوف "هاجم الروس قرية دفوريشنا في منطقة كوبيانسك، ولسوء الحظ قتلت سيدة تبلغ من العمر 60 عاما خلال القصف المدفعي، كما تعرضت بلدة فوفتشانسك في ناحية تشوهويف لقصف بقذائف الهاون المعادية".

وذكر أن عمليات إزالة الألغام في المنطقة مستمرة، وخلال اليوم الماضي، أبطل الفريق المعني ب الألغام التابع لدائرة الطوارئ الحكومية 87 عبوة ناسفة.

وأوضح سينيهوبوف، أن مناطق خاركيف القريبة من الحدود مع روسيا تتعرض لما يصل إلى 60 هجوما يوميا.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو اليوم الثلاثاء إن مدنيين إثنين لقيا حتفهما وأُصيب 13 آخرون في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف كيريلينكو، أن الروس قتلوا أمس اثنين من سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد في شاختارسك، بينما أُصيب 13 شخصًا في المنطقة، موضحا أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.