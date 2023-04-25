دبلوماسي روسي: لا نهتم بنظرة الغرب لنشر روسيا صواريخ نووية في بيلاروسيا

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 09:29 ص

قال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لا تهتم بما يعتقده الغرب بشأن خططها لنشر صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأكد يرماكوف- أن ما يهم روسيا فقط هو ضمان أمنها، وكذلك ضمان أمن بيلا روسيا معا كدولة اتحادية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "يمكن للغرب أن يحتفظ برد فعله السلبي لنفسه، نحن نهتم بذلك بنفس قدر اهتمام دول حلف الناتو على مدى عقود بمخاوف روسيا بشأن نشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا".

وأشار إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية تتمركز في ست منشآت عسكرية في خمس دول أوروآسيوية لا تنتمي إليها الولايات المتحدة، وقال: "في الواقع أبقت واشنطن منذ عقود أسلحتها النووية على بعد آلاف الكيلومترات من ولاياتها القضائية في قواعد أمامية، بحيث يمكن لحلفائها في الناتو ضرب أهداف استراتيجية على الأراضي الروسية أو البيلاروسية، وفي المقابل تعمل روسيا وبيلا روسيا كدولتين شقيقتين داخل دولة الاتحاد التي تشكل أرضها منطقة دفاع واحدة".