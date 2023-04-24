الجبهة اليسرى صداع في رأس أوسوريو قبل مواجهة سيراميكا

تمثل الجبهة اليسرى بالزمالك صداع في رأس مدرب الفريق كارلوس أوسوريو وذلك قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز .

ويعاني ثلاثي الجبهة اليسرى من إصابات ويواصلون التأهيل وهم، الظهير الأساسي أحمد فتوح، ومن بعده محمد عبدالشافي، والثالث عبدالله جمعة.

بينما يتواجد اللاعب الشاب من قطاع الناشئين حاتم سكر حاليا مع الفريق وهو الجاهز حتى الآن من الناحية البدنية والفنية، على أن يحدد مران الزمالك الختامي غدًا الثلاثاء موقف الثلاثي من لحاق أحداهما للقاء سيراميكا .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب كارلوس أوسوريو، مع فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقام لقاء الزمالك وسيراميكا في الساعة الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

ويواجه الزمالك صعوبات كبيرة في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث يأتي الفريق الأبيض قبل مواجهة سيراميكا في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.

وكان فريق الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين، حيث حصد الدوري في الموسم قبل الماضي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بينما حصد الدوري في الموسم الماضي مع المدرب البرتغالي فيريرا.