القبض على تاجر مخدرات وبحوزته ربع كيلو هيروين بالغردقة

الإثنين 24/أبريل/2023 - 07:15 م

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، تتوالي ضربات قسم أول الغردقة للقضاء علي أوكار المخدرات، حيث نجحت قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص ويدعى "أحمد سيف النصر غباشي" مقيم بالغردقة ، وبحوزته ربع كيلو من مخدر «الهيروين».

وكانت المعلومات قد وردت للنقيب "عمر والي" معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من الهيروين ويقوم بتوزيعها على عملائه بالغردقة.

وقام النقيب "والي" بإخطار المقدم "إسلام عبد الحميد" رئيس مباحث قسم شرطه أول الغردقة والذي بدوره قام بإخطار اللواء "أشرف البيلي" مدير مباحث البحر الأحمر، والذي قام بتكليف رئيس مباحث القسم والضابط المعاون بإعداد كمين لضبط المتهم بعد إصدار إذن من النيابة.



وبعد إعداد الكمين اللازم، تم ضبط المتهم وبحوزته ربع كيلو من مخدر (الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام وإرسال المواد المشتبه في كونها مخدرة للمعمل الكيماوي للفحص ولعرض تقرير فني بعد الانتهاء منه.