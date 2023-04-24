أحمد محسن يرفض فسخ تعاقده مع الإسماعيلي ويتمسك بالحصول على كافة مستحقاته

رفض أحمد محسن، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، فسخ تعاقده مع النادي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل.

وبدأ مجلس الدراويش التفاوض على فسخ تعاقد أحمد محسن، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للدراويش، وكشف مصدر داخل الإسماعيلي عن رفض أحمد محسن فسخ التعاقد إلا بعد الحصول على كافة مستحقاته من أجل الموافقة على الرحيل.

وانتقل أحمد محسن، إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.

يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 آخرين وتلقي 8 هزائم، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصري في دور الـ 16 بكأس الرابطة، في المباراة المقرر لها مساء السبت القادم في تمام الساعة السابعة.

ويدرس الجهاز الفني للدراويش إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة كأس الرابطة المقبلة، من اجل إتاحة الفرصة للاعبين الباعدين عن المشاركة في مباريات بطولة الدوري.