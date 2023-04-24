روسيا تحث أرمينيا وأذربيجان على العودة فورا الى الاتفاقات القائمة

أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء الوضع في منطقة مسئولية قوات حفظ السلام الروسية بإقليم قره باخ وحدود أرمينيا وأذربيجان، وحثت باكو ويريفان على العودة فورا إلى الاتفاقات القائمة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية – في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الإثنين/ – "نسجل ببالغ القلق زيادة في عدد انتهاكات وقف إطلاق النار والحوادث المختلفة في المنطقة"، وذلك بعد أن تبادلت أرمينيا وأذربيجان أمس الاتهامات بإقامة نقاط تفتيش بشكل أحادي ومخالف للاتفاقات الثلاثية مع روسيا، في ممر لاتشين الذي يربط بين أرمينيا وإقليم قره باخ.

وشددت على أنه من غير المقبول اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تنتهك الأحكام الأساسية للبيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020، سواء كانت تتعلق بتغيير غير متفق عليه في آلية عمل ممر لاتشين أو محاولات استخدامه لأغراض لا تتماشى مع أجندة السلام.

ودعا البيان الأطراف إلى العودة على الفور إلى الاتفاقات القائمة، وقال: "نعتقد أن العديد من المشاكل الموجودة ناجمة عن شهور طويلة من التباطؤ وعدم إحراز تقدم في عملية التفاوض على المسارات الرئيسية للاتفاقيات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".

وأعرب البيان عن الأمل بأن "تتحلى باكو ويريفان بالإرادة السياسية وأن تتمكنا من التغلب على هذا المسار السلبي في المستقبل القريب".

وأكد البيان استعداد الجانب الروسي لتقديم كل المساعدة الضرورية لـ"أذربيجان وأرمينيا القريبتين من روسيا"، على المستوى السياسي كما "على الأرض" بمشاركة قيادة قوات حفظ السلام الروسية.