رئيس صرف إسكندرية: فرق الطوارئ تواجدت على مدار 24 ساعة خلال عطلة عيد الفطر

عقد اللواء ا.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، اجتماعاً هاما برؤساء قطاعات ومديرو عموم الشركة بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لمتابعة مستجدات الأعمال اثناء عيد الفطر.

وقال "نافع" أن فرق التشغيل والصيانة والطوارئ متواجدة علي مدار ٢٤ ساعة للاستمرار في خطط التطهير والصيانة الدورية، ولحل أي مشاكل طارئة.

كما أشار إلي المتابعة المستمرة لسير العمل بالمحطات والمناطق المختلفة والوقوف علي أخر المستجدات وانتظام الورادي بها.

ونبه علي المتابعة لجميع المشروعات الجارية ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والالتزام بمعايير الجودة الموضوعة، وعلي أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

‏وأكد علي أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلي درجات التعاون مع كافة الجهات التنفيذية من أجل نهو مشروعات حياة كريمة ومتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية التي تهدف للارتقاء بمستوي حياة الفرد.

كما وجه بتلقي جميع شكاوي المواطنين، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل علي حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتي الانتهاء منها.