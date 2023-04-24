برلماني: الدولة نجحت في إجلاء مواطنيها من السودان

قدم سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد، التحية للقيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة على نجاحها في إجلاء المصريين من السودان موضحا أنه منذ اليوم الأول لأحداث السودان أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف عودة المصريين من السودان ولم تدخر جهدا في حماية أبنائها.

وقال وهدان، أن الدولة المصرية دائما ما تضع حماية مواطنيها في الداخل والخارج نصب أعينها ولا تألوا جهدا في سبيل الحفاظ على مواطنيها مشددا على أن نجاح الدولة في إجلاء المصريين من السودان وكل الجهود المبذولة في هذا الصدد لم يأت محض صدفة وإنما وفقا لترتيبات وإجراءات تثبت قدرة الدولة وحرصها على حماية مواطنيها.

أضاف عضو مجلس النواب، أن مصر كانت وستظل حريصة على استقرار السودان مشيرا إلى أنه من المهم أن يتم التوصل لحلول سلمية والجلوس على مائدة المفاوضات حتى يتم حل الأزمة وتجنب أي عنف وندعو الله ان يحفظ السودان البلد العربى الشقيق ويعم عليه بالرخاء والسلام.