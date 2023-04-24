سيناء.. مجلس مدينة الحسنة يتابع قطاع النظافة والتجميل خلال إجازة عيد الفطر

توجه فريق عمل برئاسة محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء يرافقه وليد امين عبد الحميد مساعد رئيس المدينة للتجمعات التنموية وسالم الصعيدى مدير إدارة الأزمات بمجلس المدينة الي قرية بغداد التابعة لمركز ومدينة الحسنة وتم تنظيف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية وتمهيد الطرق ورفع الأتربة والمخلفات بواسطه معدات مجلس مدينة الحسنه وتم رفع كمية حوالى ٦طن تقريباً وجارى العمل بالقرية لتمشيط وإصلاح وتنظيف شوارع القرية.

جاء ذلك بناء على توجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتعليمات المدير العام سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة بضرورة التواجد بصفة مستمرة ومتابعة جميع القطاعات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وفى سياق متصل تابع سكرتيرى عام المركز والمدينة المجمع التعليمي بقرية بغداد وتم متابعة الحضور والانصراف حسب نوبتجية عيد الفطر المبارك .

وأكد سكرتير عام الحسنة على توصيات رئيس المركز والمدينة بضرورة المتابعة والانضباط فى العمل حرصاً على مصلحة المواطنين وتقدم كافة الخدمات المتاحة وطبقاً للقانون لجميع أهالينا بالمركز والمدينة فى جميع القطاعات.