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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين الدقهلية يضبط 120 طن قمح لشون تجميع قمح دون تصريح

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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تمكنت حملة تموينية تضم كلا من سامي ابراهيم ومحمد محمود من مفتشي مديرية التموين بالدقهلية بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المحاسب السيد دايرة  وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الاقماح المحلية وتداولها .

جاء ذلك تحت اشراف المحاسب علي حسن  وكيل المديرية والمحاسب محمد زغلول مدير الرقابة التموينية و متابعة  مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية من ضبط 120 طن قمح لشون تجميع قمح دون تصريح .

فيما تم تحرير عدد ٤ محاضر جنح بلقاس لشون تجميع قمح محلي موسم حصاد ٢٠٢٣ وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتنظيم وتداول القمح وتم التحفظ على ١٢٠.٥ طن قمح وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وبهذا الشأن تهيب مديرية التموين بالدقهلية بانها لن تتواني عن حماية قوت الغلابة وانها ستقف بالمرصاد لكل من يخالف التعليمات والقوانين والقرارات المنظمة لتداول القمح.

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التموين بالدقهلية الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بلقاس تموين الدقهلية وزير التموين والتجارة الداخلية