تموين الدقهلية يضبط 120 طن قمح لشون تجميع قمح دون تصريح

تمكنت حملة تموينية تضم كلا من سامي ابراهيم ومحمد محمود من مفتشي مديرية التموين بالدقهلية بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الاقماح المحلية وتداولها .

جاء ذلك تحت اشراف المحاسب علي حسن وكيل المديرية والمحاسب محمد زغلول مدير الرقابة التموينية و متابعة مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية من ضبط 120 طن قمح لشون تجميع قمح دون تصريح .

فيما تم تحرير عدد ٤ محاضر جنح بلقاس لشون تجميع قمح محلي موسم حصاد ٢٠٢٣ وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتنظيم وتداول القمح وتم التحفظ على ١٢٠.٥ طن قمح وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وبهذا الشأن تهيب مديرية التموين بالدقهلية بانها لن تتواني عن حماية قوت الغلابة وانها ستقف بالمرصاد لكل من يخالف التعليمات والقوانين والقرارات المنظمة لتداول القمح.

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