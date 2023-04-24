احتفالا بذكرى تحرير سيناء.. تنظيم المهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي) بالتعاون مع جامعة سيناء ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء وتزامناً مع الاحتفالات بالذكري الـ ٤١ لتحرير سيناء، المهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة" والذي يقام خلال الفترة من 25 حتى 27 ابريل الجاري.

يأتي ذلك بمشاركة ٢٥٠ طالباً وطالبة يمثلون جامعات (قناة السويس – الإسماعيلية الأهلية – العريش – بورسعيد – الزقازيق – الدلتا الخاصة – الملك سلمان) بالإضافة الي جامعة سيناء بفرعيها "العريش – القنطرة".

يقام المهرجان على منشآت وملاعب جامعة سيناء في العاب " خماسي قدم، كرة سلة بنين - كرة طائرة - تنس طاولة بنات".