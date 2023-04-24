وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة ، موضحة انه تم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 274 شاحنة و11 سيارة حيث شملت حركة الواردات 63500 طن بضائع ، 144 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 130 شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Achille وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها ، كما استقبل الميناء السفينة Windsor Adventure قادمة من اوكرانيا لشحن فوسفات .

على جانب اخر شهد ميناء نويبع تداول 5500 طن بضائع و274 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 600 راكب بموانيها .

