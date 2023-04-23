بالصور.. أنوار دهب سكوير تضئ سماء المدينة احتفالًا بالعيد

واصل المواطنون اليوم الأحد، احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، حيث توافد الآلاف على منطقة دهب سكوير، في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، في ثالث أيام العيد؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية المبهجة، وبألعاب الملاهي والمطاعم والكافيهات، فضلا عن العروض الفنية والاستعراضية المتنوعة التي تقدم على المسرح.

واكتظ مسرح دهب سكوير مساء اليوم باستضافته نحو ألفين فرد و شهد حفل خطوبة لأحد أبناء المدينة، بجانب توافد عدد كبير من السائحين الأجانب والعرب وزوار المدينة على المطاعم المتنوعة والكافيهات ومحلات الملابس والشنط والأحذية وغيرها الذين قدموا تخفيضات كبيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وغطّت الإضاءة مدخل منطقة دهب سكوير، وتزينت الحدائق بالألوان الزاهية؛ احتفالًا بالعيد، فيما حرص السائحون من مختلف الجنسيات وزوار المدينة من العرب والمصريين على المشاركة والاحتفال بالعيد، والتقاط الصور التذكارية وسط الإضاءة المبهرة، واحتشد الآلاف حول “النافورة الراقصة”، التي تتوسط منطقة “دهب سكوير”؛ للاستمتاع بألوانها المتداخلة وعرضها الراقص.

ومشروع دهب سكوير عبارة عن مجمع ترفيهي يتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والتسويقية العالمية، ذات مستوى راقِِ، ويضم المشروع عدد 49 محلا مساحة كل محل 54 مترا مربعا، وماركت هايبر 600 متر وممشى سياحي، ومطاعم عالمية، وحدائق أطفال وملاهي، ومسرح عالمي له مواصفات خاصة، قادر على استيعاب أي ستار يأتي من الخارج، و المسرح يعد من أكبر المسارح الموجودة في المحافظة، وسينما، وكافيهات، ونافورة راقصة.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قد افتتح مشروع دهب سكوير السياحي مطلع العام الجاري، ويعد أحدث مشروع سياحي ترفيهي على أرض المحافظة، وهنأ المحافظ خلال الافتتاح أهالى مدينة بهذا المشروع الضخم ، مؤكدا أن مشروع دهب سكوير، إضافة فريدة من نوعه للسياحة بمدينة دهب، وسينقل المدينة نقلة سياحية كبيرة جدا، كما أنه يعد رئة ومتنفسًا ترفيهيًا لأهالي المدينة والسائحين.

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