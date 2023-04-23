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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مكتب البرهان ينفي هروب عمر البشير من محبسه بالخرطوم

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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نفى مكتب رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ما ذكرته وكالة الأناضول عن هروب الرئيس السابق عمر البشير، من محبسه في العاصمة الخرطوم.

وقال مكتب البرهان لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن البشير نُقِل إلى أحد المستشفيات العسكرية.

وكانت وكالات أنباء عالمية زعمت عن وجود محاولة لهروب المساجين من سجن كوبر شمال العاصمة السودانية الخرطوم منذ قليل.

وقالت وكالات الأنباء، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير هرب من محبسه في العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت الوكالات عن وسائل إعلام سودانية أن عددا كبيرا من المساجين قد تمكنوا من الخروج من سجن كوبر شمالي الخرطوم بعد فوضى عمت السجن من بينهم عمر البشير.

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